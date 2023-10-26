На московской улице нашли ящик с элементами химразведки

Фото: МО РФ

На западе российской столицы прохожий нашел деревянный ящик с элементами от войскового прибора химической разведки, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Подозрительный предмет мужчина заметил на Можайском шоссе и сообщил о нем в полицию.

По данным канала, правоохранители обнаружили в ящике 190 элементов войскового прибора химической разведки. Они служат для определения в воздухе, на местности и на технике ОВ-зарина, зомана, иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты, хлорциана, а также паров V-газов в воздухе, говорится в сообщении. Элементы изъяли, проводится проверка.

Ранее отдыхавшую в Севастополе россиянку напугал найденный на пляже подозрительный предмет. Решив, что перед ней деталь беспилотника, женщина вызвала полицию. Сотрудники МВД прибыли на место не сразу. Не дождавшись их, россиянка ушла с пляжа, но перед этим камнями обозначила место расположения подозрительной находки. Приехавшие в ее отсутствие полицейские выяснили, что женщина приняла за деталь от беспилотника детскую игрушку.

Похожий на противотанковый гранатомет предмет в конце сентября нашли в Москве на Курьяновской набережной. На него на территории столичного складского комплекса наткнулся охранник. Он сразу же обратился в полицию.