НА МКАДе загорелся автомобиль Дептранс: на 21-м км МКАД произошло ДТП с возгоранием автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На внутренней стороне 21-го км МКАД загорелся автомобиль, движение затруднено, сообщает столичный Дептранс. Ведомство уточняет, что затор на дороге образовался в сторону Каширского шоссе и рекомендует автомобилистам выбрать пути отъезда. По данным Telegram-каналов, загорелся автомобиль Газель. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что пламя вспыхнуло под капотом.

На внутренней стороне 21-го километра МКАД (в сторону Каширского шоссе) произошло возгорание автомобиля. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщение

В ноябре на трассе Сургут — Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе произошло смертельное ДТП. Находящаяся за рулем Subaru женщина выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с легковым автомобилем Nissan Almera. Жертвами аварии стали водители двух транспортных средств и пассажир второй иномарки. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего ДТП.