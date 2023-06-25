На МКАД возник затор после столкновения грузовиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На внешней стороне МКАД столкнулись два грузовых автомобиля, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. ДТП произошло на 19-м километре кольцевой автодороги

На внешней стороне 19 километра МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. <...> Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы столицы. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске произошла авария с участие пяти грузовых и легковых автомобилей. В результате травмы получили три человека – две женщины и мужчина. В одной из машин находился ребенок, он отделался испугом.

В середине июня в Калмыкии на федеральной трассе Р-216 столкнулись грузовой и легковой автомобили, последний при этом загорелся.. В ДТП погибли шесть человек. В числе жертв аварии двое детей.