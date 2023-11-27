На МКАД в массовой аварии погиб водитель, еще один человек попал в больницу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель легковушки погиб в массовой аварии на 11-м километре МКАД, водитель еще одного автомобиля госпитализирован, сообщили в столичной прокуратуре. По факту ДТП проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего в Юго-Восточном административном округе.

На 11 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате дорожной аварии скончался водитель автомобиля Peugeot, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в понедельник, 27 ноября, на восточном участке МКАД также произошла массовая авария, из-за чего легковой автомобиль зажало между двумя грузовиками. На место происшествия прибыли оперативные службы города. Информации о погибших или пострадавших в результате инцидента нет.

В Московском регионе из-за снегопада был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Местами прошел ледяной дождь, на некоторых участках дорог образовалась гололедица.

За сутки в столице выпало 35% месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%. За ночь же в Москве выпала половина месячной нормы осадков. В Подмосковье самое большое количество осадков выпало на юге. Автовладельцев просили пересесть на общественный транспорт.