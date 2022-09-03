На МКАД столкнулись пять автомобилей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На внутренней стороне МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщил дептранс Москвы в своем Telegram-канале. На месте работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы столицы. Специалисты выясняют обстоятельства аварии. Информации о пострадавших пока нет.

На внутренней стороне 35-го км МКАД (после развязки с улицей Поляны) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что движение в сторону развязки с Калужским шоссе происходит лишь по трем полосам из пяти. На карте «Яндекса» данный участок дороги подсвечивается красным светом. Движение затруднено.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки Kia Spectra сбил 59-летнюю бабушку с 11-летней внучкой на пешеходном переходе в городе Кирсанове Тамбовской области. Обе пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами. Момент аварии попал на видео.