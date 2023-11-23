На МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 60-го км МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два автомобиля попали в ДТП на внешней стороне 60-го километра МКАД, сообщили в столичном департаменте транспорта. В этой связи в районе аварии затруднено движение.

На внешней стороне 60-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы Москвы. Также опубликовано видео момента аварии. На кадрах показано, как внедорожник делает неожиданный крутой поворот на соседние полосы, после чего в него врезается легковушка. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Ранее один человек погиб в результате аварии с участием двух машин и фургона на МКАД. Грузовик на полной скорости протаранил остановившийся на третьей полосе легковой автомобиль, рядом с багажником которого стояли три человека. На кадрах видно, что один из мужчин успел оттащить другого. Третий же попал под колеса, спустя час он скончался от полученных травм.