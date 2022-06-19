На МКАД перевернулся грузовик с песком На пятом километре МКАД перевернулся грузовик с песком, водитель погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На внешней стороне пятого километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) перед развязкой с Носовихинским шоссе грузовик с песком въехал в разделитель, после чего перевернулся, сообщает столичный Дептранс в Telegram. Известно, что водитель самосвала в результате ДТП погиб. Движение как по внешней, так и по внутренней стороне кольца оказалось затруднено.

Опрокинулся грузовой автомобиль. Водитель, управлявший грузовым автотранспортом, погиб, — рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного Глава МВД РФ.

В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Накануне автобус со студентами Кубанского государственного университета попал в массовое ДТП в Апшеронском районе Краснодарского края. В результате аварии 16 человек пострадали. У автобуса отказали тормоза, из-за чего он съехал с дороги и врезался в дерево, по пути зацепив четыре припаркованных автомобиля.