На МКАД автомобиль сбил пешехода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на 84-м км МКАД автомобиль сбил пешехода, передает Telegram-канал столичного дептранса. Отмечается, что пострадавший переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Движение в сторону развязки с Алтуфьевским шоссе осуществляется по трем полосам из пяти.

На внутренней стороне 84-го км МКАД (после развязки с Дмитровским шоссе) произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города, — указано в сообщении.

3 января два человека стали жертвами ДТП с участием грузового автомобиля и кроссовера Toyota в Башкирии. По предварительным данным, причиной аварии стали непогода и плохая видимость.

ДТП произошло в Белорецком районе на 170-м километре дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Момент столкновения был снят видеорегистратором одной из проезжавших мимо машин. На кадрах видно, как кроссовер заносит, затем разворачивает поперек дороги и в его левый борт врезается большегруз.