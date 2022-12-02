На Микояновском мясокомбинате в Москве загорелась крыша

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Микояновского мясокомбината вблизи метро «Волгоградский проспект» в Москве произошел пожар, передает «Москва 24». По словам очевидца, огнем охвачена крыша одного из зданий. О пострадавших информации нет. По предварительной информации, пожар мощный.

ТАСС в экстренных службах подтвердили информацию, что пожар случился на территории мясокомбината.

По улице Талалихина, дом 41, строение 16 начался пожар на Микояновском мясокомбинате. Огнем охвачена крыша здания, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Baza, из горящего здания было эвакуировано 20 человек. Обсуждается вопрос о задействовании в тушении пламени пожарного вертолета.

Ранее сообщалось, что в Минусинске загорелся торговый квартал. Пожар вспыхнул на Абаканской улице, рядом с торговым центром «Славянский». Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. По данным СМИ, пожар вспыхнул из-за обогревателя. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара принимали участие 18 единиц техники и 48 человек личного состава.

20 ноября на Комсомольской площади в Москве произошел пожар на складе цветов. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение огня осложнялось сложной планировкой внутри здания и повышенной пожарной нагрузкой. По официальным данным, в результате происшествия погибли семь человек. Также пожарные эвакуировали семь человек, которые прятались от огня в холодильнике.