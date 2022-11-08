На МЦК остановили движение поездов из-за человека на путях

Фото: Никеричев Андрей/АГН Москва

На Московском центральном кольце (МЦК) остановили движение поездов по часовой стрелке из-за человека на путях, сообщил столичный дептранс в Telegram. К 18:30 по мск движение поездов было восстановлено. В департаменте уточнили, что для стабилизации трафика еще потребуется некоторое время.

Восстановлено движение поездов по часовой стрелке Московского центрального кольца (14). Потребуется некоторое время, чтобы войти в график, — сказано в сообщении.

В Telegram-канале «Новости Москвы» опубликовали видео с человеком, лежащим на платформе. Предположительно, из-за него и произошла остановка движения.

Ранее стало известно, что в центре Сеула с рельсов сошел поезд возле станции Йонпындо. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 30 человек. В настоящий момент раненых осматривают медицинские специалисты. О жертвах ЧП информации не сообщалось.

До этого сообщалось, что в Москве на станции МЦД-2 «Новохохловская» произошло задымление. В результате происшествия никто не пострадал.