На МЦД-2 начали задерживать поезда На МЦД-2 произошел сбой в расписании из-за обрыва проводов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбой движения произошел на второй линии Московских центральных диаметров, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, уже было задержано несколько поездов. Причиной называется обрыв проводов на одной из платформ.

МЦД-2 был запущен в 2019 году. Он связывает подмосковный поселок Нахабино в городском округе Красногорск с городом Подольском. Железнодорожное полотно пролегает через территорию столицы и соединяет Рижское и Курское направления Московской ж/д.

Последний раз движение поездов на МЦД приостанавливали в начале января. Происшествие случилось на четвертом диаметре. По информации столичного департамента транспорта, были повреждены контактные провода. Инцидент произошел на участке у станции Тестовская. Неисправность была устранена в течение 20 минут.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал реальным строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей от Москвы до Рязани. По словам главы государства, он обсуждал данный вопрос с белорусским президентом Александром Лукашенко, который поддержал идею.