На Курском вокзале создадут единый пассажирский терминал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские центральные диаметры

На Курском вокзале создадут единый пассажирский терминал для поездов МЦД-2 и МЦД-4, Курского и Горьковского радиальных направлений, передает АБН со ссылкой на пресс-службу МЖД. Сообщается, что для этой цели специалисты реконструируют тоннель № 2, в котором разместят общую турникетно-кассовую зону с выходом на три новые платформы. Благодаря этому за счет сокращения времени на переход с одной платформы на другую у пассажиров появится возможность сделать кросс-платформенную пересадку с одного диаметра на другой гораздо быстрее.

Также стало известно, что пассажирские платформы и турникетный павильон, которые ранее применялись для посадки и высадки пассажиров пригородных поездов Горьковского направления, будут демонтированы. Железнодорожные составы, которые ходили по направлению, перенаправят на новые платформы. В текущий момент строители проводят поэтапную разборку двух платформ и четырех путей горьковского направления.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной массы работ на Большой кольцевой линии столичного метро позволит переключить внимание на строительство новых радиальных направлений, которые будут с ней связаны. Мэр уточнил, что Троицкая ветка метро находится в активной стадии строительства, Бирюлевская — в стадии проектирования, а на Рублёво-Архангельской уже приступили к активной фазе работ.

До этого заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что благодаря установке дополнительных турникетов на станции метро «ЦСКА» в Москве ее пропускная способность увеличилась на 40%. До этого пассажиры теряли при входе на станцию до пяти минут, а теперь пропускная способность входа увеличилась на две тысячи человек в час.