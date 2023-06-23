На крыше школы в центре Москвы нашли беспилотник

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Telegram-канал SHOT сообщил, что на крыше школы, расположенной на Хавской улице в Москве, обнаружили беспилотник. По информации канала, сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным SHOT, размер дрона составляет 15×15 см. Журналисты пишут, что его нашли на крыше перехода между основным зданием школы и пристройкой.

Накануне тоже SHOT сообщил, что беспилотник рухнул рядом с Центром научно-технической информации Министерства энергетики РФ в подмосковных Люберцах. По информации канала, к устройству была прикреплена камера и флешка.

До этого российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинских дронов ударить по объектам на территории Московской области. В итоге три беспилотника самолетного типа потерпели крушение, уточнили в ведомстве. Пострадавших и разрушений нет.

По сведениям журналистов, один БПЛА взорвался в небе над деревней Лукино в Новой Москве, еще два дрона упали в Наро-Фоминском районе Подмосковья недалеко от воинской части.