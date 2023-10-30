На Красной площади задержали мигрантку с плакатом в поддержку Палестины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 29 октября на Красной площади в Москве полицейские задержали гражданку Узбекистана, которая вышла с одиночным пикетом в поддержку Палестины, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». На ее плакате с призывами против насилия русскоязычный текст был продублирован на английском.

Вам не нужно быть мусульманином, чтобы поддержать палестинцев. Вам нужно быть человеком. Живое сердце никогда не поддержит геноцид. Я против насилия и жестокости по отношению к кому-либо, против всего, что противоречит религии, — гласила надпись на плакате пикетчицы.

Полиция задержала женщину, в отделе на нее составили административные протоколы за несанкционированный митинг и нарушение правил пребывания в России. Сейчас ей грозит штраф до 30 тысяч рублей и выдворение из страны.

20 октября в Москве оперативники также задержали двух братьев, которые сожгли флаг Израиля. Таким образом они хотели продержать Палестину и азербайджанский народ, проживающий в столице. Инцидент произошел около торгового центра «Хайвей» на Симферопольском шоссе. Происходящее братья записали на камеру, после чего выложили в Сеть. Сотрудники оперативных служб задержали их в этот же день.