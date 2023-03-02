На Кольцевой линии метро Москвы встали поезда из-за человека на путях

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На одной из станций Кольцевой линии московского метрополитена человек упал на пути, сообщили в столичном Дептрансе. Из-за этого движение поездов в подземке ограничилось. В Дептрансе подчеркнули, что составы временно не ходят по часовой стрелке.

На Кольцевой линии (5) нет движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

Дептранс рекомендовал для проезда использовать поезда в направлении против часовой стрелки и радиальными линиями. Спустя 30 минут после инцидента в ведомстве заявили, что движение полностью восстановлено.

По данным телеканала «Москва 24», упавший на пути мужчина выжил.

Утром 2 марта на станции «Октябрьское Поле» Московского метрополитена погиб человек. По имеющимся данным, мужчина попал под поезд. Еще один инцидент произошел утром на станции «Ботанический сад». Там пассажир тоже попал под поезд, в итоге он получил травму головы и лишился левого голеностопа.

Движение между станциями «Медведково» и «Ботанический сад» на Калужско-Рижской линии было остановлено в обоих направлениях.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что во время поездок на метро важно обращать внимание на ограничительные линии и соблюдать дистанцию даже в толпе. По его словам, в час пик на станциях необходимо быть предельно внимательным и осторожным, чтобы не получить травму или не погибнуть.