На Киевском шоссе из-за ДТП загорелась фура, есть пострадавший

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на Киевского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего один из автомобилей перевернулся на бок, сообщили NEWS.ru в главке МЧС. По предварительной информации одному из водителей понадобилась медицинская помощь.

На 39-м км Киевского шоссе произошло столкновение двух грузовиков. После ДТП один из большегрузов загорелся, площадь возгорания составила 1 кв/м. Возгорание ликвидировано в 16-35 по московскому времени. По предварительной информации одному из водителей понадобилась медицинская помощь, — заявили в МЧС.

Отмечается, что на месте работали две единицы специальной техники и восемь человек личного состава.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что на 45-м км МКАД в Москве загорелось такси. Отмечается, что возгорание было вскоре ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Движение на участке было затруднено.

До этого в подмосковном городе Солнечногорске на 57-м километре трассы М-11 «Нева» столкнулись 16 автомобилей, пострадавших не было. Движение в направлении области было ограничено из-за ДТП, сообщалось, что в аварию попали фура, бензовоз, пять легковых авто и грузовик.