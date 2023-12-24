На Каширском шоссе в Москве вспыхнул эвакуатор

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве эвакуатор загорелся во время движения по Каширскому шоссе, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». В результате инцидента в районе ограничен проезд транспортных средств.

Машина загорелась неподалеку от дома № 52 по Каширскому шоссе. Четыре из пяти полос движения перекрыты. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты на время проведения специальных мероприятий.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — сообщили в дептрансе.

Очевидцы происшествия сняли видео пожара, его публикует Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». На кадрах видно, что на эвакуаторе находится автомобиль.

Ранее в Москве водитель такси на полном ходу врезался в Китайгородскую стену. Сразу после удара легковушка загорелась. Передняя часть выгорела и сильно деформировалась. Предварительно, в результате аварии никто не пострадал.

Также стала известна причина смертельного ДТП с возгоранием на МКАД. 20-летний водитель Toyota потерял управление и врезался в «Газель» и Great Wall. Последний автомобиль от удара оказался на встречной полосе и загорелся. На момент устранения огня в салоне обнаружили тела двух погибших.