На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой Интервалы движения поездов увеличены на Таганско-Краснопресненской линии в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро временно увеличены, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Отмечается, что причиной стал посторонний предмет на железнодорожных путях, однако какой именно, не уточняется.

На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за постороннего предмета на путях, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на станциях метро желтой ветки пропало электричество. По данным источников, света не было на «Третьяковской» и «Марксистской». Причины произошедшего устанавливаются. Очевидцы рассказали, что им пришлось идти пешком. Позже в столичном дептрансе уточнили, что «Третьяковская» уже заработала в штатном режиме.

До этого дептранс временно останавливал движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Там пояснили, что поезда не двигались от «Серпуховской» до станции «Южная». По словам специалистов, на южном участке ветки возникла необходимость проверки состава.

В Санкт-Петербурге тем временем сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который совершил выстрел из сигнального пистолета в пассажира метро на станции «Выборгская». Известно, что нападение произошло около 21:00 на платформе, где между двумя мужчинами разгорелся конфликт.