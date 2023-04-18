На друга Дугиной из США напали в метро Москвы из-за шеврона «Вежливые люди» Американский журналист Дуган подвергся нападению в московском метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Независимый журналист гражданин США Джон Дуган подвергся нападению неизвестного мужчины в московском метро, сообщает «Московский Комсомолец». Американец рассказал, что инцидент произошел 15 апреля на станции метро «Маяковская», когда он читал сообщения в телефоне, в этот момент к нему подошел незнакомец и начал бить. Дуган предположил, что его обидчик мог быть проукраинских взглядов и рассердился на шеврон «Вежливые люди».

Я стоял в вагоне метро, слушал музыку и читал новости на своем телефоне. Ко мне подошел мужчина и пристально посмотрел на меня. В этом нет ничего необычного, потому что я очень хорошо известен в России. Я просто проигнорировал его. Когда я смотрел в телефон, он пнул меня между ног и начал бить кулаками по лицу, — сообщил американец.

На станции «Тверская» обидчик вышел, Дуган проследовал за ним, схватил за рубашку и потащил к сотрудникам полиции. Тот сказал им, что напал на него, потому что думал, что он шпион США.

Злоумышленника задержали, сейчас он под арестом. Американец поблагодарил полицейских за их профессионализм. Он отметил, что находится в списке сайта «Миротворец» и многие люди из этого перечня подвергаются неспровоцированным нападениям. Дуган привел в пример свою подругу Дарью Дугину, которая погибла в результате взрыва бомбы.

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате подрыва ее автомобиля в Московской области. Ранее в Туле подельник украинки Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве Дугиной, сознался в подделке документов. Адвокат мужчины сообщил, что его подзащитный осознал вину и раскаялся.