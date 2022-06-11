В Москве на дороге загорелся автомобиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

На востоке Москвы на проезжей части загорелся автомобиль, передает РЕН ТВ. Согласно информации телеканала, возгорание транспортного средства произошло на шоссе Энтузиастов.

На опубликованном видео можно увидеть пламя, полностью охватившее автомобиль. На месте происшествия работают пожарные службы.

Информации о пострадавших и причинах возгорания нет.

Утром 11 июня на центральной автобусной станции в городе Цфат в Израиле сгорели сразу 18 автобусов. Местная полиция рассматривает версию о поджоге. Местные жители рассказали, что во время пожара услышали громкие хлопки и многие испугались, решив, что в Израиле мог начаться ракетный обстрел.