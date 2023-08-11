Обломки дрона-камикадзе упали на дерево у больницы в Москве SHOT: обломки БПЛА ВСУ упали на дерево в парке возле 67-й больницы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал видеокадры с обломками украинского дрона-камикадзе «Бобер», упавшими на дерево недалеко от 67-й городской больницы в Москве.

Telegram-канал «112» сообщил, что место падения беспилотника оцепили. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «была осуществлена попытка пролета на город беспилотника». По словам градоначальника, дрон удалось ликвидировать расчетам противовоздушной обороны. В результате происшествия никто не пострадал.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что Вооруженные силы России пресекли попытку Украины осуществить атаку на Москву при помощи беспилотника. По данным ведомства, дрон ВСУ был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотник потерпел крушение в лесном массиве на западе столицы, говорится в сообщении.

Обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной. Очевидцы предположили, что взорвался беспилотник «Бобер». На фото, опубликованных москвичами, видно характерное оперение на носу БПЛА.