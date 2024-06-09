На Черневском пруду в Москве рыбак напал с ножом на прохожего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Черневском пруду в Москве 62-летний рыбак поспорил с прохожим, а после ударил его ножом в спину, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Теперь любителю рыбной ловли может грозить до восьми лет лишения свободы.

Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение фигуранта к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Уфе пьяный мужчина напал с ножом на пассажира автобуса. Причиной стало замечание из-за громкого разговора по телефону. После он выбежал из автобуса. Очевидцы позвонили в полицию и скорую помощь. До приезда последних сами оказывали пострадавшему первую помощь, он потерял много крови.

Двое неизвестных напали с ножом на жену бывшего президента СЗИУ РАНХиГС Владимира Шамахова. Происшествие случилоьс на их даче около полудня. Женщина получила проникающие ранение. Полицейским она рассказала, что преступники были в масках. Владимир Шамахов занимал должность ректора СЗИУ РАНХиГС в 2002–2004 годах. После работал замглавы Федеральной таможенной службы и занимал пост замруководителя аппарата российского правительства, а также работал в коммерческих структурах. В мае 2011 года получил должность директора института.