На БКЛ в Москве произошел второй сбой за утро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 18 апреля, на Большой кольцевой линии Московского метрополитена произошел второй сбой за утро. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный дептранс. Отмечается, что на БКЛ сейчас на время увеличены интервалы движения поездов. В качестве причины называется проверка состава.

На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки состава, — передает ведомство.

Первое сообщение аналогичного характера от дептранса появилось в 08:10 мск. Уже к 09:43 ведомство сообщило, что движение на БКЛ вновь осуществляется в соответствии с графиком.

В то же время Telegram-канал SHOT пишет, ссылаясь на столичные паблики, что в перегоне на БКЛ «что-то отвалилось». Журналисты опубликовали снимок некой металлической деформированной конструкции, лежащей на полу в подземке. Метрополитен информацию не комментировал.

11 апреля интервал движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии был увеличен от станции метро «Пражская» до «Бульвара Дмитрия Донского». Это было связано с человеком, упавшим на пути.

Позднее выяснилось, что мужчина средних лет упал на рельсы на станции метро «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии. Он попал под поезд, следовавший в сторону станции «Бульвар Дмитрия Донского». Машинист не успел среагировать, пострадавший скончался от полученных травм.