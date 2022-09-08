На 64-м километре МКАД грузовик наехал на дорожное ограждение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На 64-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) перед Новорижским шоссе грузовой автомобиль наехал на дорожное ограждение, сообщает дептранс Москвы в Telegram-канале. Движение на участке дороги после аварии полностью восстановлено. Причины инцидента пока неизвестны.

На 64-м километре внешней стороны МКАД (перед Новорижским шоссе) грузовой автомобиль наехал на дорожное ограждение. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, — сообщили в ведомстве.

6 сентября на западе Москвы водитель автомобиля ВАЗ сбил 12-летнего ребенка, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой голени». Водитель с места ДТП скрылся.