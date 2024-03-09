МВД прояснило вопрос об усилении режима в Москве МВД опровергло перевод на усиленный режим службы в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Столичное управление МВД России опровергло информацию об усилении режима службы в Москве. Отмечается, что правоохранители в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка в городе.

Призываем представителей СМИ и интернет-сообщества не распространять на своих ресурсах непроверенные сведения, не тиражировать материалы из недостоверных источников. Убедительно просим не вводить в заблуждение жителей и гостей столицы, — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что полиция Москвы переведена на усиленный режим службы. По данным канала, это связно с заявлением посольства США о высокой вероятности теракта в столице России в «ближайшие 48 часов», то есть на праздничных выходных. Отмечалось, что число патрульных групп в центре Москвы и на некоторых видах транспорта увеличено в 2–2,5 раза, также на дежурство отправили сотрудников в гражданской одежде.

Представители ряда стран объявили о росте террористической угрозы в Москве и призвали своих граждан покинуть Россию. Первыми 7 марта об угрозе со стороны «экстремистов» заявили в посольстве США. Следом за ними своих граждан призвали к осторожности Великобритания и Латвия. Следом аналогичное заявление сделало посольство Южной Кореи, Кипра, Чехии, Швеции и Канады.

В свою очередь главред RT Маргарита Симоньян напомнила представителям США, что если они что-то знают о подготовке теракта, то обязаны поделиться этим с российскими спецслужбами. По ее словам, предупреждения Вашингтона и Лондона об угрозе атак в Москве 8 марта выпущены скоординировано.