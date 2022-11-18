МВД показало кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «МВД Медиа» опубликовал видео задержания и объяснения подозреваемого в убийстве девушки у станции метро Зюзино в Москве. На видеозаписи мужчина заявил, что не знает причину его задержания. Он уточнил, что не имеет московской прописки — задержанный зарегистрирован в Волгограде.

На кадрах также видна машина марки Dodge, на которой, по предварительной информации, передвигался подозреваемый. В иномарке на заднем сидении можно заметить спортивную сумку.

Ранее ГСУ СК России по Москве опубликовал фото задержанных в Тамбовской области подозреваемого в убийстве, а также его предполагаемого пособника. Сообщалось, что в ближайшее время их допросят.

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на Севастопольском проспекте в Москве накануне. В прокуратуре уточнили, что у девушки присутствуют колото-резаные ранения в области груди.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Telegram-канал SHOT сообщал, что сотрудники правоохранительных органов подозревают 25-летнего Шохрукбека Каримова.