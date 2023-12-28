МВД объявило в розыск экс-депутата Брюханову Обвиняемая в фейках против ВС РФ экс-депутат Брюханова объявлена в розыск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший муниципальный депутат Москвы Анастасия Брюханова объявлена в международный розыск, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ее обвиняют в распространении фейков о действиях российской армии.

В настоящее время обвиняемая по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) Анастасия Брюханова объявлена в международный розыск, — заявил источник агентства.

Уголовное дело было возбуждено в апреле. По версии следствия, она разместила видеоролик в YouTube с ложной информацией о действиях российской армии на Украине. Брюханова в прошлом была депутатом от партии «Яблоко» в московском районе Щукино. Также участвовала в выборах в Госдуму в 2021 году, но не прошла. По последним данным, она проживает в Германии.

Ранее МВД России объявило в розыск основателя анимационной студии Toonbox и автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна. Информации о том, по какой статье ведется розыск Мунтяна, в базе ведомства нет.

В декабре суд в Москве оштрафовал Мунтяна по статье о дискредитации армии на 40 тысяч рублей. С начала специальной военной операции Мунтян выступил в поддержку украинской армии. Он также запустил фонд для сбора денег на приобретение средств защиты и продуктов питания для Вооруженных сил Украины, а также на запуск мастерских по пошиву бронежилетов. В настоящее время Мунтян находится за пределами России.