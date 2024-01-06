Пассажир метро возмутился игрой под «фанеру» и получил пинок от музыканта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве музыкант набросился на прохожего в переходе Московского метрополитена, кадры стычки опубликовал Telegram-канал «112». По его данным, пассажир мог возмутиться из-за того, что артист использовал «фанеру», а не сам играл на инструменте.

В итоге завязалась потасовка, музыкант несколько раз дал пинка возмущенному слушателю. Среди пострадавших установка с микрофоном.

Ранее в Лас-Вегасе 30-летний подсудимый набросился на судью и избил ее во время заседания. Мужчина проявил агрессию из-за того, что ему отказались назначать испытательный срок за побои при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошел в окружном суде округа Кларк.

После того как судья сделала замечание обвиняемому, он резко перепрыгнул через скамью подсудимых, повалил женщину на пол и начал наносить удары кулаками. Злоумышленника быстро оттащили правоохранители, однако он устроил драку и с ними. Судья получила травму головы и была госпитализирована. Помимо этого, пострадал один из сотрудников полиции.

До этого две посетительницы супермаркета в Туле ввязались в драку с охранниками. Конфликт вспыхнул из-за того, что женщины пытались что-то украсть из магазина, но попались секьюрити. На опубликованных каналом кадрах видно, что в порыве перепалки одна из дам запустила в охранника искусственную ель, украшавшую холл.