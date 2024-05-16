Мужчины заставили бизнесмена извиняться перед любовницей и могут сесть Двое мужчин применили насилие к бизнесмену в Москве и арестованы за разбой

Фото: t.me/moscowcourts*

Виталий Навоши

Двое мужчин проникли в квартиру к бизнесмену в Москве и применили к нему насилие, за что арестованы как подозреваемые в разбое, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Они заставили предпринимателя извиняться на видео перед бывшей любовницей и похитили более 900 тысяч рублей.

Оба, Навоши Виталий и Дакус Сергей, подозреваются по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Обоих поместили под стражу на два месяца, до 15 июля.

По данным РЕН ТВ, три человека в камуфляжных костюмах ворвались в квартиру бизнесмена и связали его скотчем. Один из нападавших достал пакетик с неизвестным веществом и заявил, что гендиректор компании получит статью, если «куда-то рыпнется».

Мужчине приставили к паху электрошокер и заставили произнести на видео слова «Валя, прости меня, пожалуйста, я больше никогда не буду тебе звонить и писать». Речь шла о бывшей любовнице бизнесмена, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее житель города Меленки Владимирской области был приговорен к условному сроку за то, что похитил и избил незнакомого ему мужчину. Подсудимый предположил, что пострадавший — любовник супруги его друга. Решив защитить честь друга, он запер пострадавшего дома и угрожал тому пистолетом и ножом.