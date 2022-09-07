Мужчину застрелили в автомобиле на западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ДПС обнаружили труп мужчины с огнестрельными ранениями на набережной Тараса Шевченко на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. По информации сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый был задержан. На фотоснимке, прикрепленном в сообщении к новости, показан Mercedes, в котором было найдено тело.

В автомобиле на набережной Тараса Шевченко обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями.<...>Подозреваемый в совершении преступления задержан, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы, у одного из домов по улице Константинова, местный житель открыл огонь из травматического пистолета по детям. Несколько мальчиков ожидали своего сверстника у подъезда. Мужчине не понравилось шумное поведение подростков, из-за чего тот начал стрельбу. В результате один из ребят ранен в ногу.

Накануне в Новой Москве мужчина застрелил женщину за выгул собаки без намордника. 5 сентября супруги прогуливались со своим питомцем. Навстречу им вышел мужчина, который сделал замечание паре, что пес гуляет без защиты. Начался конфликт, в ходе которого мужчина достал огнестрельное оружие и выстрелил в женщину.