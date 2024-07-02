Мужчину задержали в Москве за татуировку про русский военный корабль ТАСС: задержанный в Москве за непристойную татуировку о ВС РФ пообещал ее свести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали в Москве мужчину с татуировкой на шее в виде нецензурного выражения в адрес российской армии, в частности украинский мем про русский военный корабль, передает ТАСС. В отношении него возбуждено административное дело. Задержанный записал видеообращение со словами раскаяния за свой поступок и пообещал ее свести.

Установлено полицейскими, что 32-летний приезжий из Тульской области в качестве демонстрации своего отношения к ВС РФ сделал себе на шее татуировку с нецензурным выражением в адрес ВС РФ. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ЦПЭ УВД по ЦАО установили личность подозреваемого, — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Baza, видео с мужчиной было снято 30 июня на территории бизнес-квартала «Арма» в Москве. Один из посетителей возмутился его татуировке на шее. После того как видео попало в сеть, жителем столицы заинтересовались сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что 26-летний москвич, работающий курьером в компании СДЭК, пожаловался в полицию на блогера Евгения Архипова из-за того, что последний ролик на своем YouTube тот записал в футболке со слоганом против российской армии. На принте была изображена почтовая марка с российским военным кораблем. На переднем плане украинский военный показывал средний палец.