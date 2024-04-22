Мужчину в носках и плавательной шапочке госпитализировали в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве сотрудники полиции помогли госпитализировать мужчину с признаками психического расстройства, передает MK.RU. Поздним вечером 21 апреля человек пришел в Александровский сад в носках и шапочке для бассейна. Он планировал возложить цветы.

Правоохранители поняли, что у мужчины нарушена связь с реальностью и вызвали бригаду, которая доставила его в Психиатрическую больницу имени Усольцева. Известно, что госпитализированному 38 лет.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга местный житель попытался совокупиться с елкой на глазах семилетней девочки. Мужчина находился под воздействием запрещенных веществ. О произошедшем в полицию сообщила очевидица происшествия. На место событий прибыл наряд полиции, но из-за неадекватного состояния нарушителя общественного порядка было принято решение отправить его в больницу. Там у пациента выявили множественные травмы груди живота и головы, а также сотрясение мозга. На мужчину написал заявление отец ребенка.

До этого житель Волгограда проявил к детям на игровой площадке агрессию. После он напал на одного из родителей и чуть не отрезал ему палец.