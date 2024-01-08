Мужчину ударили камнем и добили ножом в ходе пьяной ссоры в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина и мужчина убили своего товарища в нежилом помещении на Щелковском шоссе в Москве, сообщила столичная прокуратура. По информации ведомства, один из нападавших несколько раз ударил погибшего камнем, после чего его добили ножом. Трагедия случилась в ходе пьяной ссоры. Оба обвиняемых уже задержаны.

При координирующей роли Измайловской межрайонной прокуратуры установлена причастность к совершению преступных действий мужчины 1976 г.р. и женщины 1984 г.р., их привлечение к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) контролируется. Они задержаны. Установлено, что женщина и двое ее знакомых распивали спиртные напитки, затем в ходе ссоры ее сожитель нанес потерпевшему несколько ударов камнем по голове, а она дважды ударила ножом, — говорится в сообщении.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым. Прокуратура намерена ходатайствовать о заключении под стражу.

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