Мужчину убили на глазах у жены в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчину убили на глазах у жены на Большой Черкизовской в Москве, передает Telegram-канал «112». По данным канала, 30-летней жертве нанесли несколько ножевых ранений поздно ночью из-за возникшего конфликта.



«112» отмечает, что преступник попытался скрыться с места происшествия. Однако его задержали спустя час после убийства.

Ранее тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в центре Белой Калитвы в Ростовской области. Жертвой стал 58-летний Владимир Борисенко, в 2020 году осужденный за убийство бизнесмена Ильи Пятибратова. Убийство произошло в мае 2017 года из-за передела сфер влияния в бизнесе. По предварительным данным, Борисенко был амнистирован за участие в СВО и некоторое время назад вернулся в Белую Калитву.

Также неизвестный в маске выстрелил в начальника отделения службы судебных приставов по городу Рязани Сергея Калужского. Его убили у магазина в микрорайоне Недостоево. Нападавший выпустил в жертву несколько пуль из огнестрельного оружия. Две из них попали в Калужского: одна — в голову, вторая — в грудь, после чего убийца скрылся с места преступления.