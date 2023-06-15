Мужчину спустили с опоры Крымского моста и задержали при попытке сбежать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, который ранее залез на опору Крымского моста в Москве, спустился, сообщает Telegram-канал SHOT. После разговора со спасателями мужчина решил забраться к ним в спасательную люльку. Оказавшись внизу, он попытался сбежать, однако сотрудники полиции задержали его.

Мужчина залез на верхушку моста в Москве вечером 15 июня, с ним были начаты переговоры, движение в районе моста было перекрыто. Между тем на мосту также появилась девушка, которая во время переговоров едва не прыгнула с ограждений внизу. В последний момент её заметили прохожие и спасли.

14 июня другой мужчина упал с Крымского моста в реку. Сообщалось, что в результате произошедшего мужчина скончался.

Ранее сообщалось, что с Троицкого моста в центре Санкт-Петербурга в Неву упал человек. Как уточнили в экстренных службах, упавшая девушка была поднята из воды случайными прохожими.

До этого жители города Белая Калитва в Ростовской области обнаружили в местной реке тело мужчины, о находке сообщили в полицию и спасателям, но когда специалисты прибыли на место, «мертвец» внезапно ожил.

В августе 2022 года россиянка погибла при падении с Крымского моста в Москве, ее тело обнаружили водолазы. Спасателей на место происшествия вызвали очевидцы.