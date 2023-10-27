Мужчину пырнули ножом во время драки на севере Москвы Один человек госпитализирован после драки с поножовщиной на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек госпитализирован с ножевым ранением в результате конфликта, произошедшего на улице Михалковская на севере Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ. Там отметили, что подозреваемых в нападении ищут.

По предварительным данным, на Михалковской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого мужчине нанесли ножевое ранение, — рассказали представители главка.

Там также уточнили, что пострадавший был госпитализирован в городскую клиническую больницу. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьник ударил мать ножом в грудь и сбежал из дома. Инцидент произошел в квартире на улице Бабушкина в Невском районе. О случившемся полиции сообщила пострадавшая. Истекающую кровью женщину доставили в реанимацию НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в тяжелом состоянии.

Также стало известно, что вооруженный ножами житель Челябинской области напал на сотрудников полиции и ранил одного из них. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, мужчина вел себя неадекватно и повредил дверь соседей, после чего забаррикадировался в квартире. Прибывшие на место правоохранители обезвредили нарушителя, применив табельное оружие.