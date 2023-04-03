Мужчину пырнули ножом в переходе метро на юге Москвы В Москве арестовали мужчину, пырнувшего ножом человека в переходе станции метро «Нагатинская»

Фото: Официальный телеграм-канал информационного интернет-портала «МВД МЕДИА»

В Москве арестовали 18-летнего молодого человека, который подозревается в нападении с ножом на прохожего в переходе на станции метро «Нагатинская», сообщает МВД России. Пострадавший был в срочном порядке госпитализирован. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным МВД, нападение произошло в ночь на 3 апреля в подземном переходе на станции метро «Нагатинская». Парень повздорил с тремя мужчинами, после чего ударил одного из них ножом в спину. После этого он выбросил орудие преступления и скрылся с места.

Полицейские обнаружили и изъяли выброшенный злоумышленником предмет. В настоящее время он направлен на исследование. По данному факту Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении МВД.

Ранее в подмосковной Балашихе 54-летний прохожий напал с ножом на 40-летнего полицейского. Сотрудник ДПС сидел в машине во дворе дома. К нему подошел неизвестный и попытался ударить ножом через открытую дверь автомобиля. Тогда полицейский вышел из авто, чтобы задержать нападавшего. Однако тот смог ранить его в грудь. Позже мужчину удалось задержать.