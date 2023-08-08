Мужчину пырнули ножом на Патриарших прудах в Москве Mash: мужчину ударили ножом на Патриарших прудах в центре Москвы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Патриаршие пруды, Москва

Спор двух мужчин на Патриарших прудах в центре Москвы вечером 7 августа закончился ударом ножом в живот оппоненту, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, мужчина, нанесший удар, быстро покинул место происшествия. Следственный комитет происшедшее пока не комментировал.

Канал отмечает, что конфликт произошел около ресторана «Аист», а раненому помогли оказавшиеся рядом бойцы Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров, вызвавшие скорую.

В Екатеринбурге в ночь на 7 августа школьник из ревности зарезал девушку. Инцидент произошел на улице Надеждинской в Новой Сортировке, где подростки находились в гостях у друзей. Преступление произошло в квартире многоэтажки. Убийце всего 15 лет, а его жертве — 17. Подросток сначала набросился на девушку с молотком и попытался утопить в ванной. Позже он схватился за нож, а после убийства хотел расчленить тело.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове мужчина зарезал жену из ревности на глазах у дочери. От полученных травм женщина скончалась на месте. Подозреваемого задержали, проводится следственная проверка. Суд вскоре изберет меру пресечения в отношении подозреваемого.