Мужчине прострелили ногу во время ссоры в московском кафе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчине в ходе словесной перепалки 19 ноября прострелили ногу в одном из московских кафе, передает телеканал РЕН ТВ. Сотрудники заведения вызвали наряд полиции, которому потерпевший не смог четко описать детали конфликта, поскольку был сильно пьян.

Единственное, что мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов: злоумышленников было двое, они сразу скрылись с места преступления.

Раненого мужчину отправили в медучреждение, по факту происшествия проводится проверка.

В сентябре в центре Москвы произошла стрельба недалеко от клуба «16 тонн». Мужчина начал стрелять по охранникам со стороны главного входа, возле лестницы, ведущей на второй этаж. Пуля задела одного из них — 27-летнего Александра Матвиенко. Его госпитализировали. Очевидцы сообщили о трех прозвучавших выстрелах.

Ранее школьник из Санкт-Петербурга случайно прострелил себе руку из найденного в заброшенном доме в Псковской области пистолета. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Отец ребенка позже рассказал, что его сын чувствует себя хорошо.