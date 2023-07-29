Москвич зарезал жену после спора о воспитании годовалой дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы зарезал жену из-за спора о воспитании маленькой дочери, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Семья была неблагополучной, их малолетнюю дочь ранее изъяли органы опеки. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы по статье за убийство.

По данным ведомства, тело женщины было обнаружено 29 июля на улице Молостовых. На месте убийства полицейские нашли окровавленный нож.

Мужчина показал, что ссора произошла из-за разногласий по воспитанию их дочери 2022 года рождения, которую накануне из неблагополучной семьи изъяли уполномоченные органы, — говорится в сообщении.

33-летний подозреваемый признался, что в пылу ссоры, произошедшей 28 июля, нанес своей 39-летней супруге удар ножом в шею, отчего та скончалась на месте.

Ранее в Подмосковье вольнонаемный сотрудник дорожной полиции сбил велосипедиста, после чего ударил его ножом, а затем скрылся с места происшествия. Раненого заметили прохожие, которые вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали с ранением печени.

Полицейского задержали. Нападение на велосипедиста он объяснил плохим настроением из-за ссоры с женой. Кроме того, он пожаловался на то, что потерпевший разбил лобовое стекло его автомобиля.