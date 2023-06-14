Москвич порезал жену и дочь и забаррикадировался в квартире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На юго-западе Москвы мужчина забаррикадировался в квартире многоэтажного дома, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, вместе с ним в квартире дочь и жена, которых он порезал ножом. На место прибыли экстренные службы.

По данным Telegram-канала Mash, полицию вызвали соседи, которые услышали, как супруги ругаются. Дверь в квартиру уже взломана. Пострадавшим оказывают помощь, а сам мужчина сидит на балконе, свесив ноги на улицу.

Уточняется, что для матери и дочери на место прибыл психолог. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Квартира, в которой до сих пор находится мужчина, расположена шестом этаже. Оперативники ждут, когда устроивший поножовщину вернется с балкона в квартиру, чтобы задержать его.

Ранее в Чите 31-летний местный житель убил 35-летнюю девушку, с которой ранее состоял в отношениях. После он покинул место преступления и покончил с собой. Свидетелем убийства стала подруга погибшей. Она вышла с девушкой из подъезда, возле которого ее ожидал бывший парень. Подруга пыталась заступиться за девушку, но мужчина продолжал избивать ее кулаками и наносить удары ножом.