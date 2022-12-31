Мужчина выстрелил своему оппоненту в лицо во время ссоры в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мужчина во время ссоры достал пистолет и выстрелил своему оппоненту в лицо, передает телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, между компаниям произошел разлад.

Конфликт случился в 1-м Колобовском переулке. В ходе ссоры один из участников схватился за оружие и произвел выстрел в лицо своему оппоненту. Пострадавшего госпитализировали. О причинах конфликта не сообщается.

Ранее москвичка спровоцировала в метро конфликт с женщиной из-за того, что та громко разговаривала по телефону. Она стала угрожать попутчице, а затем выхватила туристический нож и ударила ее по лицу. После этого нападавшая в спешке покинула вагон.

В конце декабря мужчина угрожал взорвать продуктовый магазин в Шахунье Нижегородской области после того, как поссорился с продавщицей. Поводом для конфликта стал отказ кассира продать водку. Прибывшая на место инцидента полиция задержала мужчину. Снаряд изъяли и уничтожили.

В одном из столичных кофе ранее мужчине прострелили ногу во время словесной перепалки. Сотрудники заведения вызвали наряд полиции, которому потерпевший не смог четко описать детали конфликта, поскольку был сильно пьян.