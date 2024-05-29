Мужчина вынул из головы стрелу от арбалета и остался жив Убивший жену москвич выжил после сквозного ранения стрелой от арбалета

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В Москве 58-летний мужчина, убивший 44-летнюю супругу из арбалета, сам тоже едва остался жив, передает Telegram-канал SHOT. Выяснилось, что в голову подозреваемого от виска до виска насквозь прошла стрела от арбалета.

Известно, что мужчина вынул стрелу из головы самостоятельно. Предполагается, что не ощущать нестерпимую боль мужчине помогают неизвестные вещества. Пока москвич находится в неадекватном состоянии и не может пояснить, что произошло.

Кроме того, в доме, где произошло убийство, при обыске были обнаружены пистолет с глушителем, арбалетные стрелы и больше сотни патронов. Против мужчина заведено дело по статье об убийстве и незаконном ношении оружия.

Ранее подруга погибшей рассказала, что москвичка хотела расстаться с мужем. Она подчеркнула, что они развелись много лет назад, но позже женщина решила вернуться. По ее словам, мужчина обещал, что перестанет пить и не будет проявлять агрессию. Как уточнила подруга убитой, подозреваемый был очень вспыльчивым. Тело женщины обнаружили на северо-востоке Москвы 28 мая.

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