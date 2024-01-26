Мужчина воткнул отвертку в руку пассажира московского метро Полицейские задержали мужчину, который воткнул отвертку в руку пассажира метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители задержали мужчину, который во время драки в московском метро воткнул отвертку в руку пассажира, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. По данным полиции, следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении 34-летнего задержанного.

Следственными органами УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, инцидент произошел на станции «Добрынинская». Между двумя пассажирами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе выяснения отношений мужчины начали бить друг друга, после чего один из них достал отвертку и ударил ей по руке своего оппонента, ранив его правую кисть. Отмечается, что пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Ранее в Москве 37-летний иранец получил ножевое ранение ягодицы после того, как напал в лифте на двух братьев-пятиклассников. Мужчина зашел в лифт вместе с детьми, где начал бить одного из них. Школьники вышли из кабины на своем этаже и позвали на помощь старшего брата, сосед выбежал за ними и начал драться с родственником мальчиков. Отмечается, что мужчине не понравилось, что дети пропустили его вперед, когда заходили в подъезд.