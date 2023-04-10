Мужчина в Москве едва не опоздал на рейс из-за неумения включать ноутбук

Пассажир аэропорта Шереметьево едва не опоздал на самолет из-за того, что не мог включить ноутбук, который его сын попросил привезти с собой в Тюмень, передает Telegram-канал Baza. Сотрудники потребовали от мужчины включить гаджет, но тот не знал, как это сделать. Тогда работники, сославшись на приказ Минтранспорта №227, сказали, что не могут пропустить его на рейс.

В приказе не было ничего о том, что пассажир обязан включить компьютер при посадке на рейс. При этом мужчина узнал, что может оставить ноутбук в аэропорту и забрать по возвращении. Но принять ПК у пассажира отказались, как и самостоятельно включить компьютер. Пассажир вызвал полицейских, но они не смогли помочь мужчине. В итоге он просто оставил ноутбук в машине, чтобы успеть на самолет.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» подала в суд на журналиста Антона Красовского после скандала на борту самолета. Он начал ругаться с пассажирами, которые попросили его тише говорит по телефону, а после продолжил браниться на персонал судна. Прибывшие на место полицейские сняли журналиста с рейса, а после Красовский написал в своем Telegram-канале, что «Аэрофлот» должен умереть.