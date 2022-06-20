Мужчина устроил стрельбу в московском фуд-молле «Депо»

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Мужчина устроил стрельбу из пистолета в столичном фуд-молле «Депо». В результате происшествия никто не пострадал. Стрелок и ещё один человек задержаны, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает радио «Говорит Москва».

Инцидент произошёл накануне. Один из задержанных сделал несколько выстрелов из пистолета Grand Power T-12. Установлено, что у стрелявшего есть разрешение на оружие.

Произошедшее расследуется по статье о хулиганстве. Стрелку грозит штраф в размере 1 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что в посёлке Новоселье Ленобласти неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета возле продуктового магазина. По словам очевидцев, он был в состоянии опьянения и целился в конкретного человека. Стрелявший успел скрыться с места происшествия до приезда полиции.