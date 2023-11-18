Мужчина устроил дебош у Вечного огня в Москве и попал под статью В Москве завели уголовное дело на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержан мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о повреждении памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня ночью 49-летний злоумышленник, находясь на территории мемориального комплекса «Поклонная гора», попытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, <...> повредив их, — говорится в сообщении.

Уголовное дело передано в Следственный комитет, прокуратура взяла под контроль ход расследования и привлечение мужчины к ответственности. В ведомстве добавили, что в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о заключении фигуранта под стражу.

Ранее в Волгограде сотрудники полиции задержали двух студенток, прикуривших от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев. Решается вопрос о возбуждении дела. Девушкам грозит штраф в размере до 40 000 рублей и арест за «надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

В мае в Нефтекумске Ставропольского края двое жителей Дагестана помочились на Вечный огонь. После задержания в отношении них возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.