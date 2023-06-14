Мужчина упал с Крымского моста в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы мужчина упал с Крымского моста в реку, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, в результате произошедшего мужчина скончался. На месте работают оперативные службы города.

По данным «112», спасатели и водолазы ведут поиски тела мужчины. Как сообщает Telegram-канал SHOT, также недалеко от места падения мужчины в Москве-реке был замечен катер.

Ранее сообщалось, что с Троицкого моста в центре Санкт-Петербурга в Неву упал человек. Как уточнили в экстренных службах, упавшая девушка была поднята из воды случайными прохожими.

До этого жители города Белая Калитва в Ростовской области обнаружили в местной реке тело мужчины, о находке сообщили в полицию и спасателям, но когда специалисты прибыли на место, «мертвец» внезапно ожил.

В августе 2022 года россиянка погибла при падении с Крымского моста в Москве, ее тело обнаружили водолазы. Спасателей на место происшествия вызвали очевидцы.

Также с моста возле Кремлевской набережной упала женщина, спасти ее удалось благодаря сотрудникам водного патруля Центра организации дорожного движения. Они подплыли к пострадавшей и подняли на борт. Затем женщине оказали первую помощь, довезли до причала и передали медикам.