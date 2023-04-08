Мужчина ударил друга топором во время драки в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном районе Свиблово местный житель ударил топором приятеля, с которым начал спорить во время прогулки во дворе Берингова проезда, передает Telegram-канал SHOT. 45-летний пострадавший был доставлен в больницу имени Склифосовского.

На видео видно, что драку между неполадившими приятелями пытались разнять другие мужчины, оказавшиеся неподалеку. У пострадавшего диагностирована травма мозга.

Ранее в Новосибирске местные жители многоэтажки написали более 20 заявлений в полицию на соседа, который на протяжении девяти лет периодически, будучи пьяным, выходит в подъезд топором и обещает зарубить соседей. В одну ночь мужчина сломал дверь в туалете, пару раз поджег пол, разломал окна в своей комнате и на общей кухне.

В феврале жительница Приморья лишь спустя сутки обратилась к медикам после того, как сожитель попытался отрезать ей пальцы ножницами. Мужчина поступил так, поскольку женщина хотела потратить их деньги на оплату коммунальных услуг, а не на алкоголь, как он планировал. Сотрудники полиции задержали мужчину, который сразу во всем признался. Против него завели дело уголовно статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».