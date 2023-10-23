Каршеринговое авто насмерть сбило мужчину в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке столицы пешеход погиб после наезда на него каршерингового авто, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. ДТП произошло на улице Богородский вал. Мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте.

По предварительным данным, на улице Богородский вал в районе дома № 8 водитель автомобиля каршеринга «Ниссан» совершил наезд на мужчину-пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате дорожной аварии мужчина от полученных травм скончался на месте, — сообщили в ведомстве.

22 октября в Москве водитель грузовика на большой скорости врезался в фуру, которая в этот момент остановилась на МКАД. В результате ДТП пострадали три человека.

Днем ранее в Москве на Марксисткой улице произошла массовая авария с участием шести легковых автомобилей. В районе дома № 24 столкнулись Porsche, Volvo, Kia, Toyota и две иномарки Skoda. По предварительным данным, повреждения различной степени тяжести получили три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.